Yalçın Koşukavak: Play-Off’un dışında kalmak gerçekten acı

TFF 1. Lig'in son hafta Giresunspor’a konuk olan Altay, sahadan 2-1 galip ayrılmasına rağmen Play-Off hattında yer alamadı.

90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maça başlarken ufak da olsa play-off için matematiksel şanslarının olduğuna işaret ederek, "Onu sürdürmek istiyorduk, buradan üç puanla dönüyoruz ama umut ettiğimiz sonuç maalesef Karagümrük’ten gelmedi, böylece play-off’un dışında kaldık. 12 haftada bir maç kaybedip play-off’un dışında kalmak gerçekten acı." değerlendirmesinde bulundu.



