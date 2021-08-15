Yalçın Koşukavak: Lige iyi başlamak isterdik

Koşukavak, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, ligin ilk maçlarında konsantrasyon sağlamanın zor olduğunu söyledi.

Altay'ın 8. dakikada attığı golün siyah-beyazlı ekibin oyun planını kolaylaştırdığını belirten Koşukavak, "Böyle bir golle geriye düşünce onların bekleyerek hızlı ataklarla çıkma düşüncesi onlara yaradı." dedi.

Koşukavak, geriye düştükten sonra çok pozisyon verdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Lige iyi başlamak isterdik. Lige iyi başlamak motivasyon açısından önemli ama iyi bitirmek daha önemli. Maç kazanacağız, kaybedeceğiz. Böyle şeyler olacak. 13 yeni oyuncu ve 3 kiralıktan dönen oyuncumuzla yeni bir takımız. Biraz organize olmak için zamana ihtiyacımız var."

Gelecek haftalarda çok daha iyi bir Kayserispor olacağını kaydeden Koşukavak, "Öyle bir malzememiz var." dedi.

AA