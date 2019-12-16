TFF 1. Lig'in 15. haftasında Bursaspor, deplasmanda Altınordu ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Altınordu’nun ligde bulunduğu yeri hak etmediğini dile getirdi.

Hedeflerinin doğrudan Süper Lig’e çıkmak olduğunu aktaran Koşukavak, "Altınordu Türkiye’de alışılmamış bir şekilde 8-9 senedir aynı teknik direktörle yoluna devam ediyor. Maçın ilk yarısında hızlı ataklarla pozisyon bulmaya çalıştılar. İkinci devrede çok pozisyon bulduk. İkinci yarıda değerlendirebileceğimiz pozisyonlara girdik ama gol atamadık, maç berabere bitti." diye konuştu.

Öte yandan, maçın ardından soyunma odası koridorunda Bursasporlu Anıl Karaer ile Altınordu’dan Oğulcan Ülgün arasında bir gerginlik yaşandığı öğrenildi.



