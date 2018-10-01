Yalçın Koşukavak istifa sinyali verdi

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 3-2 mağlup oldukları Osmanlıspor maçının ardından düzenlene basın toplantısında istifa sinyalleri verdi.

01 Ekim 2018, Pazartesi 22:35
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Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak 3-2 maplup oldukları Osmanlıspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Koşukavak, “İç sahada ikinci mağlubiyetimizi aldık. Skor üretemiyoruz. Bugün savunma hatasından gol yedik. Basit goller yerseniz iç sahada 2 gol atsak da kurtarmaz. Ben asla futbol felsefemden vazgeçmem. Modern futbolu seviyorum. Rakibimiz kontra atak futbolu oynadı. Başkanla konuşurum sonra beraber karar veririz başkanın takdirine kalmıştır. Taraftarın istifa tezahüratında haklıdır. Ben de üstüme düşeni yapacak kadar erdemliyim” diye konuştu. 

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