TFF 1. Lig’in 5. haftasında Bursaspor, Adana Demirspor’a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, deplasmanda 2-0 geriye düştükten sonra oyuna denge getirmenin kolay olmadığını belirtti.

İkinci yarı değişiklikler yaparak maça ortak olmayı düşündüklerini anlatan Koşukavak, "Sonuç itibarıyla olmadı, kaybettik. Türkiye futbolunda değişmesi gereken şeyler varsa, kariyeri bitmiş arkadaşlara maç verirken biraz dikkatli olmakta fayda var. Başka bir şey söylesem fayda yok. Herkes bir şeyler söylüyor ama değişen bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Koşukavak, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ulusal lisans şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle takımlarına verilen üç puan silme cezasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Halledilebilir diye düşünüyordum. Bu, bizi biraz olumsuz etkiledi. Sonuç itibarıyla maç kazanmak, puan almak kolay değil. Biz iskeleti olmayan kadroyuz. Bu ligde, sezon başı itibarıyla iskeleti olmayan tek kadro biziz. Böyle 3 puan silmeler kulüpler için çok kötü."