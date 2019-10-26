Yalçın Koşukavak: Eski oyuncularıma karşı görev yapmak zordu

TFF 1. Lig’in 9. haftasında Bursaspor deplasmanda karşı karşıya geldiği İstanbulspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Koşukavak, eski takımına karşı yedek kulübesinde yer aldığını hatırlatarak, "Deplasmanda kazanamama durumumuz vardı. Kazandığımız için mutluyum. İstanbulspor’da 3 sezon çalıştım. Bu kadrodaki oyuncularla çalıştım. Benim için zordu. Eski oyuncularıma karşı görev yapmak zordu. İstanbulspor’a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.