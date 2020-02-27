Yalçın Koşukavak: Devre 2-0 bitseydi maçı çok rahat kazanabilirdik

TFF 1. Lig’in 24. haftasında Bursaspor'a konuk olan Altay, 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, kazanabilecekleri bir maçta son bölümde bir puana razı olduğunu söyledi.

Koşukavak, maç ile ilgili değerlendirme yapmadan önce kendisiyle ilgili olumsuz köşe yazısı yazan bir basın mensubuna tepki gösterdi. Bu eleştirileri hak etmediğini belirten Koşukavak, Bursa’da çok zor dönemlerde görev yaptığını anlattı.

Bursa’nın kendisi için değerli ve kıymetli olduğunu vurgulayan Koşukavak, şunları kaydetti:

"Son 15 yılın en krizli anında takıma geldim. Kendimce 27 puanı zor şartlarda iyi aldığımı düşünüyorum. Ben Bursaspor armasını taşımaktan gurur duydum ama profesyonellikte böyle şeyler var. Bursa deplasmanının zor olduğunu ve benden kaynaklı iki taraflı oyuncular için de böyle olacağını biliyordum. Bursaspor’un bütün maçlarını analiz ettikten sonra oyunu ona göre kurguladım. Ben 6 günde 2 maç oynadım. Takıma çok hakim olamadım. Antrenman yapamadım. Kazanabilirdik, ilk yarı itibarıyla çok ciddi bir oyun vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Devre 2-0 bitseydi maçı çok rahat kazanabilirdik. 2-1’den sonra seyirci itti, benim takım bozuldu. Son bölümde her şey değişti. Bir puana razı oldum. Potada kalmam gerekiyordu. Bunu da başardığımın için mutluyum. Bursaspor’a gelecek maçlarda başarılar diliyorum."