Yalçın Koşukavak: Çok rahat puan alabilirdik

TFF 1. Lig'de 7. haftanın açılış maçında Altay, evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup ederek 12 puana ulaştı. Bursaspor ise bu mağlubiyetle 12 puanda kaldı. Deplasmanda Altay’a mağlup olan Bursaspor’da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, kaybetmelerine rağmen takımının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu söyledi.

Koşukavak, “Adana Demirspor deplasmanında olduğu gibi burada da erken geriye düştük. Erken yenik duruma düştüğünüzde geri dönmeniz kolay olmuyor. Oyundan memnunum. İki topumuz direkten döndü. Çok rahat puan alabilirdik. Galibiyet için gereken reaksiyonu gösterdik” dedi.