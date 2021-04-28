Yalçın Koşukavak: Çok galibiyete ihtiyacımız var

Yalçın Koşukavak, "Öne geçince oyunun kontrolü bize geçti. Skoru çoğalttık. Kazanmamız gereken bir maçtı çünkü ligin boyu bir hayli kısaldı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ama bizim işimiz bir galibiyetle değil. Çok galibiyete ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak basın toplantısında ise, "28 puanlı Denizlispor ve 35 puanlı Kayserispor bugün karşı karşıya geldi. Matematiksel olarak rakibin de umutları vardı. Biz ev sahibiyiz. Uzun zamandır kazanamıyorduk. Bu durum oyuncular üzerinde baskı ve stres oluşturuyordu. Bizim mutlak kazanmamız gereken bir maçtı. Ben Kayseri'ye geleli 48 saat oldu. Hazırlık anlamında kısıtlı bir zaman vardı. 3 günde bir maç yaptık. Oyuncularımıza oyuna sadakatlerinden dolayı teşekkür ederim. Bu 20 günlük bir yolculuk. Bu yolculuğun ilk aşaması burası idi. Ancak varış çok daha önemli. Çok kredi tüketmişiz. Oyunu geliştirmemiz gereken çok yer var. O nedenle bundan sonraki maçlarımızı ligde kalma adına tüm gücümüzle çalışıp elimizden ne geliyorsa başaracağız. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.