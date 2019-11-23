Yalçın Koşukavak: Bu ligde kazanmak hiç kolay değil

TFF 1. Lig’in 12. haftasında sahasında Keçiörengücü’nü 1-0 yenen Bursaspor’un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, ligde kazanmanın kolay olmadığını ve galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir mücadeleyi geride bıraktıklarını dile getirdi.

Ligin başından bu yana sadece bir kez mağlup olan bir rakiple oynadıklarını belirten Koşukavak, "Bu ligde kazanmak hiç kolay değil. Oyun içi hızlı değişkenlikler var. Maçı önceden koparabilirdik. Net pozisyonlarımız vardı. Rakibe skor berabereyken bir pozisyon, son dakikalarda bir pozisyon verdik. 60. dakikadan sonra Burak Kapacak ile çok önceden maçı koparabilirdik. Böyle maçlarda fırsatlar geldiği zaman bitirmezseniz krize giriyor. Oyuncular da psikolojik olarak skora oynamaya başlıyor. Sonuç olarak Bursaspor Süper Lig’e çıkacak. Kazanmak önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 23 puan topladık ve kupada tur atladık. Başarılı bir takım olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.