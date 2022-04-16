Süper Lig 'in 33. haftasında Fenerbahçe , Göztepe 'yi 2-0 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler'in gollerini Serdar Aziz ve penaltıdan Arda Güler kaydetti.

Karşılaşma sonunda açıklama yapan Yalçın Kayan; "Erken gol yedik, bunu beklemiyorduk. Oyuna adapte olamadık. Sonrasında üç net pozisyonumuz vardı. Gol atsak, başka olabilirdi. Penaltı golü ve sonrasında kaybettik. Olduğumuz yeri Göztepe'ye ve kendimize yakıştıramıyoruz. Sonuna kadar elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.