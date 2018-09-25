Basketbolumuzun duayen ismi Yalçın Granit’in 1960-2016 yılları arasında çeşitli gazete ve dergilerde yazdığı 800’den fazla basketbol makalesinin okunabileceği yepyeni bir site açıldı: yalcingranit.com

Site, 70 yıl boyunca Türk Basketbolu için kafa yormuş bir basketbol adamının, bu süre zarfında yazdıklarını ve düşündüklerini, ileriki nesillere özellikle de genç basketbol koçlarına aktarabilmek amacıyla hazırlandı.

Ekim ayında basketbol liginin başlamasıyla birlikte yeni yorum ve makaleler de yalcingranit.com’da olacak.



