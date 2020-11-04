88 yaşında vefat eden Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit için Darüşşafaka ve Galatasaray kulüplerinde tören düzenlendi. Düzenlenen törenlere Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi Ömer Onan, Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Tayfun Öktem, Darüşşafaka Kulübü Başkanı Ümit Başkırt, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Selçuk Ernak ve takım oyuncuları, Galatasaray Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Yalçın Granit’in oğlu Ali Granit ile spor camiasından isimler katıldı. Türk Telekom Stadı’nda düzenlenen tören sonrası konuşan Sarı-Kırmızılılar’ın Başkanı Mustafa Cengiz, “Ne söyleseniz eksik kalır. Çok rafine, kalite bir insandı. Onunla beraber çalışmayı çok isterdim” dedi. Granit’in cenazesi, Zincirlikuyu Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından ise Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.