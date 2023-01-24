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Yalçın Eycan Kaya, 52 Orduspor FK ile anlaştı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, stoper Yalçın Eycan Kaya ile yollarını ayırdığını açıkladı. 24 yaşındaki savunmacı, 52 Orduspor FK ile anlaştı.

24 Ocak 2023, Salı 18:18 Son Güncelleme:
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Yalçın Eycan Kaya, 52 Orduspor FK ile anlaştı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Etimesgut Belediyespor'a 1-0 yenilerek liderlik koltuğunu Kocaelispor'a kaptıran Bucaspor 1928, stoper Yalçın Eycan Kaya ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpte 2.5 sezon geçiren 24 yaşındaki savunmacı, 52 Orduspor FK ile anlaştı.

İzmir ekibinden yapılan yazılı bildiride, "Futbolcumuz Yalçın Eycan Kaya ile kulübümüz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiş ve 3'üncü Lig takımlarından 52 Orduspor FK'ya transferi gerçekleşmiştir. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi.

Buca'da Eycan gibi kampa katılmayan Cuma da kulüp arıyor. (DHA)

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