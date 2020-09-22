Yalçın Ayhan futbolculuk kariyerini noktaladı

Son olarak Karagümrük forması giyen ve bu sezon herhangi bir takımla anlaşmayan tecrübeli futbolcu Yalçın Ayhan, futbolculuk kariyerini sosyal medyadan yaptığı açıklamayla noktaladığını açıkladı. Beşiktaş alt yapısından gelen çıkan İstanbulspor, Çanakkale Dardanelspor, Galatasaray , Kayseri Erciyesspor, Sakaryaspor, Manisaspor, Antalyaspor, Gaziantepspor, Orduspor, Kasımpaşa, Başakşehir, Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor, Ankaragücü ve Karagümrük forması giyen Yalçın Ayhan, milli formayı sırtına geçiremedi.

FUTBOLUN İÇİNDE YER ALACAK

Tecrübeli isim "1998 yılında amatör ligden Beşiktaş Jimnastik Kulübü 14-16 transferimle başladığım ve 392 Süper Lig, 33 tane TFF 1. Lig, 38 tane Türkiye Kupası olmak üzere 463 resmi maçta görev yaptığım profesyonel futbol hayatıma bugün itibariyle nokta koyduğumu, aktif futbol yaşantımı bıraktığımı spor kamuoyu ve tüm sevenlerimle paylaşmak istiyorum. Profesyonel futbol hayatım boyunca görev aldığım 14 ayrı kulübün başta taraftarı olmak üzere malzemecisinden, başkan ve yöneticilerine, teknik adamlarına, müsabakalarda görev yapan hakemlerimize, tüm takım arkadaşlarıma teşekkürlerimi ve şükranlarımı bir borç bilirim. Her ne kadar aktif futbol hayatıma nokta koymuş olsam da 22 yıllık futbol birikimimi yine futbola hizmet ederek devam etmeyi düşünüyorum. Bu hususta ilerleyen zamanlarda gelişmeler olması halinde bunları da tüm sevenlerim ve spor kamuoyu ile paylaşacağımı belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.