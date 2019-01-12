Yalçın Aşkın: 'Çocuklar okul çağına gelmeden cimnastiğe yönlendirilmeli”

Son yıllarda cimnastikte ard arda uluslararası başarı haberleri geliyor. Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder gibi sporcularımız gittikleri her organizasyonda göğsümüzü kabartan sonuçlar elde ediyorlar. Arkalarından bir dip dalgasının geldiğini, başta Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen olmak üzere camianın önde gelen isimleriyle yaptığımız sohbetlerden, söyleşilerden biliyoruz.

Bütün bu gelişmelerin tesadüfi olmadığını Şavkar Cimnastik Kulübü Başkan Yardımcısı Yalçın Aşkın ve eşi Olga Nehovska Aşkın ile yaptığımız söyleşiden sonra bir kez daha anladık.

Şavkar Cimnastik Kulübü Başkan Yardımcısı Yalçın Aşkın ve eşi Olga Nehovska Aşkın, Fanatik'i ziyarette bulundu.

1991 yılından beri Türk cimnastiğine hizmet veren Şavkar’ın 2000 yılından itibaren başkan yardımcılığını yapan Yalçın Aşkın’ın, özellikle dikkat çektiği konu ise, cimnastiğin tüm sporların temeli olduğu, ancak ülkemizde bu anlamda hak ettiği ilgiyi ve değeri görmediği yönündeydi.

Hagi, Aykut cimnastik yaptı

İzmir’de faaliyet gösteren, ancak İstanbul’da da bir şube açan Şavkar’ın 5 bin sporcusu olduğunu kaydeden Aşkın, “Altmış civarında da milli sporcumuz var. Bünyemizde, başta İbrahim Çolak ve Ahmet Önder olmak üzere ulusal ve uluslararası başarılara imza atmış bir çok sporcumuzu barındırıyoruz. Amacımız, bu sayıları daha da yukarı çekmek. Kulüp sayımızı çoğaltmayı hedefliyoruz. Cimnastiğin tabana yayılmasında öncülük yapmak istiyoruz. Çünkü cimnastik bütün sporların temelidir. Başta futbol olmak üzere, tüm branşların alt yapılarında cimnastik eğitimi verilmesi gerekir. Bu eğitimi alan sporcuların başarı şansı yükseliyor. Hagi, Aykut Kocaman gibi futbolcuların başarılarının temelinde cimnastik yapmaları geliyor. Çocuklar okul çağına gelmeden cimnastiğe yönlendirilmeli. Kulüpler altyapı sporcularına, eğitimini verdikleri spor branşından önce mutlaka cimnastik yaptırmalı” dedi.

Estetik grup cimnastiğe yatırım

İzmir Gaziemir’de düzenledikleri turnuvanın bir benzerini İstanbul’da da düzenlemek istediklerini ifade eden Aşkın, önümüzdeki dönemde bunun çalışmalarını yapacaklarını söyledi.

Suat Çelen’in Federasyon Başkanlığı’na gelmesinin ardından cimnastik sporunun bir sıçrama yaptığının altını çizen Yalçın Aşkın, “Devlet de önemli projelere imza atıyor. TOHM projesi harika bir proje. Ancak, Avrupa ve dünyayla rekabet edebilmemiz için sponsorluk kurumunun da işlerlik kazanması gerekiyor. Son yıllarda estetik grup cimnastik konusunda yatırım yapıyoruz. Estetik grup cimnastik, sporcular arası rekabetten ziyade takımdaşlık duygusunu geliştiren bir disiplin” diye konuştu. Şavkar’da antrenörlük yapan Olga Nehovska Aşkın ise 17 yaşında Türkiye’ye geldiğini belirterek, “Ben de Ukrayna’da milli bir sporcuydum. Şimdi ise Şavkar’da Türk Milli Takımı’na milli sporcular yetiştiriyorum. Cimnastik çok zor ve zahmet isteyen bir spor. Çocuklar günde yaklaşık 4 saat çalışmak zorunda kalıyorlar. Türk çocukları gerçekten yetenekli.” ifadesini kullandı.

Hamit Turhan | FANATİK ÖZEL

Fotoğraflar: Samet Yalçın