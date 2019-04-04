Yakup Gör’ün sorumluluğu büyük

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 74 kiloda son 3 yılın altın madalyalı ismi Soner Demirtaş’ın yerine mücadele edecek Yakup Gör, "Sorumluluğum büyük." dedi.

Yakup Gör, 8-14 Nisan tarihlerinde Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Erzurumlu 30 yaşındaki milli güreşçi, geçen yıl 70’den 74 kiloya çıktığını ancak Avrupa ve dünya şampiyonalarında milli takım kadrosuna giremediğini söyledi.

Yakup, uluslararası turnuvalara gitmeye devam ettiğini ve son dönemde iyi bir çıkış yakaladığını belirterek, "Serbest stil 74 kiloda son üç Avrupa şampiyonluğu Soner Demirtaş’a ait. Bu sene 74 kiloda Avrupa Şampiyonası’na katılmak bana nasip oldu. İnşallah kimseyi mahçup etmem. Soner’in kaldığı yerden şampiyonluğa ben devam ederim. Sorumluluğum büyük." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası öncesi hem kulübü ASKİ Spor’da hem de milli takım kamplarında iyi bir hazlık dönemi geçirdiğini dile getiren Yakup, "Bir Avrupa ikinciliğim ve iki Avrupa üçüncülüğüm var. Dünya ikinciliğim ve üçüncülüğüm var. Altın madalya için mücadele edeceğim. Form olarak kendimi iyi görüyorum." diye konuştu.

Milli güreşçi, Avrupa şampiyonası öncesinde katıldığı turnuvalarda iyi bir performans ortaya koyduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Sıkletimde başarılı sporcunun olması beni yurt dışı turnuvalarında da tetikledi. Bunda kesinlikle rekabetin etkisi var. Müsabakalara daha sorumluluk içinde çıktım. Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece elde etmiş sporcuları yendim. 2018’in dünya şampiyonu Rus sporcuyla finalde karşılaştık. 4-4 bitti, onu da yenebilirdim. Avrupa Şampiyonası’na da gelecek. Turnuvada yenildim ama önemli olan Avrupa Şampiyonası. İnşallah Avrupa Şampiyonası’nda yenerim."

Yakup, Soner Demirtaş ile aralarındaki rekabete ilişkin "İddialı bir sıklet oldu. Türkiye’de de birbirimizi tetikleyecek rakip olduk. Avrupa Şampiyonası’ndan sonra Dünya Şampiyonası için yine seçmeler olacak. Hedefimiz tabii Dünya Şampiyonası’na katılıp olimpiyat kotası alabilmek. Türkiye’de de güçlü rakibimiz olduğu için Dünya Şampiyonası’na giden arkadaş ülkemizi iyi temsil edecektir." şeklinde görüş belirtti.

- "Bütün arkadaşlar şampiyonluğa aday"

Yakup Gör, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda takım halinde de derece elde etmek istediklerinin altını çizdi.

İyi bir kadrolarının bulunduğunu söyleyen milli sporcu, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası’nda bütün arkadaşlar şampiyonluğa aday. Herkes altın madalya için mücadele edecek. Dünya Şampiyonası tabii biraz daha zorlu oluyor. Geçen sene biraz talihsizlikler oldu. Bazı madalya beklediğimiz arkadaşlar madalya alamadı. Bazen yenilgiler de iyi oluyor, insan bir geriye dönüp kendine bakıyor. İnşallah 10 sıklette 10 madalya alırız." değerlendirmesinde bulundu.

Taha Akgül ile takımın tecrübeli iki isminden biri olan Yakup, "Tabii burada bizim takıma yeni giren arkadaşlara rol model olmamız gerekiyor. Biraz daha sorumluluk hissediyoruz. Çalışmalarımız, başarılarımız onları etkiliyor. Takımda iyi bir arkadaşlık ortamı var." diye konuştu.

AA