Yaklaşan Voice of Adventurers etkinliği lalelerle kutlanıyor!

Black Desert dünyasından maceracılar, 23 Mart 2019’da gerçekleşecek Black Desert Türkiye ve MENA’nın ilk resmi offline buluşması “Voice of Adventurers - İstanbul” hazırlıkları için hikayeler ve beyin fırtınalarıyla kendi fikirlerini paylaşıyor. Bu hafta özel oyun içi etkinlikler, kutlamalarla birlikte başlayarak maceracılarla buluşuyor.

Buluşma heyecanı herkesi sardı!

Hikayeler ve fikirlerin açık bir ortamda paylaşılabilmesini sağlamak için “Voice of Adventurers - İstanbul” buluşması hazırlıkları sürüyor. İki quiz, hep birlikte yemek, soru-cevap oturumları, özel sunum ve katılımcılar için planlanan daha fazla etkinlik ile oyunun yapımcısı lan Pearl Abyss ve ekibi, maceracılarıyla bir araya gelmek için sabırsızlanıyor! Black Desert dünyasının ardındaki ekip, Black Desert Türkiye ve MENA maceracılarıyla ilk kez bir araya geleceği için oldukça heyecanlı. Buluşmanın eğlenceli ve renkli sahnelere ev sahipliği yapacağı düşünülüyor.

Black Desert evreninde laleler açıyor!

Bu özel günü kutlamak için, Black Desert Türkiye ve MENA’ya özgü yeni bir oyun içi etkinlik düzenleniyor. Özel Lale Çiçekleri Etkinliği, yaklaşan “Voice of Adventurers - İstanbul” etkinliğinin habercisi olarak Black Desert Türkiye ve MENA’da maceracıların karşısına çıkıyor. Etkinlik dönemi boyunca günde en az üç saat oyunda vakit geçiren maceracılar, oyunda bulundukları her saat için lale ile ödüllendirilecek. Maceracılar, üç saatlik oyun süresi boyunca günde en fazla 10 lale toplayabilir ve tanesini 500 bin gümüş karşılığında satabilirler.

Maceracıların lale toplayabilecekleri eğlenceli etkinlik, 21-27 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. Ayrıca, Türkiye ve MENA buluşmasına ilgi gösteren tüm maceracılara teşekkür etmek için, 23 Mart 2019'daki “Voice of Adventurers -İstanbul" etkinliği kutlamalarıyla birlikte özel ‘Hot Time Etkinliği’ gerçekleşecek ve maceracılar, oyun içerisinde gerçekleşecek bu özel etkinlikle büyüleyici macera kutusu ve 10 megafon elde etme şansına erişecek. Herkes hikayeleri paylaşarak, Black Desert Türkiye ve MENA maceracılarıyla ödülleri toplayarak “Voice of Adventurers - İstanbul " etkinliği kutlamalarına davetlidir!

Black Desert yeni maceracılarını arıyor

Bu haftaki güncelleme Black Desert Türkiye ve MENA’daki kutlama havasına heyecan katarken, serüvene katılmak isteyen herkes kutlamalara dahil olabilecek. Maceracı adayları, 19-25 Mart 2019 tarihleri arasında Black Desert Türkiye ve MENA’yı Steam’de ücretsiz olarak deneyebilecek. Maceralarına devam etmek isteyen oyuncular, oyunu 19-26 Mart 2019 tarihleri arasında Steam'den veya 20-27 Mart 2019 tarihleri arasında resmi Black Desert internet sitesi üzerinden yüzde 50 indirimle satın alabilecek. Bununla birlikte ana görev, hem acemi hem de tecrübeli oyuncular için yeni bir deneyim getirmek için yenilendi.