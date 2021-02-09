Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmiyor. Yeni sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Sarı Kırmızılı ekibin Meksika ekiplerinden Leon forması giyen sol bek oyuncusu Yairo Moreno'yla ilgilendiği iddia edildi. İddianın sahibi ise transfer döneminde sık sık ismini duyduğumuz İtalyan gazeteci Nicolo Schira oldu. Bu haberin ortaya çıkmasının ardından Sarı Kırmızılı taraftarlar Yairo Moreno'nun kariyerini merak etmeye başladı. Yairo Moreno'nun kariyerine dair tüm detayları fanatik.com.tr'de bulabilirsiniz.









Yairo Moreno kimdir?

Moreno 4 Nisan 1995 tarihinde Kolombiya'nın Necocli şehrinde dünyaya geldi. 25 yaşındaki sol bek Medellin'in B takımında ilk futbol hayatına başladı. Kolombiya'da futbol hayatını sürdüren Moreno CD La Equidad, Independiente Medellín ve Envigado formaları giydi. 2018 yazında ise ilk kez Kolombiya dışına çıktı ve 2 milyon euro bonservis bedeli ile Meksika'nın Leon takımına transfer oldu.

30 Haziran 2021'e kadar Meksika ekibi ile sözleşmesi olan Moreno futbol hayatını Avrupa'da sürdürmek istiyor. 1,80 boyundaki futbolcu sol bek mevki dışında orta sahanın sol tarafında da görev yapabiliyor.

Moreno bu sezon takımıyla toplamda 15 maça çıktı ve 2 gol atmayı başardı. 25 yaşındaki futbolcu Kolombiya milli takım formasını da 5 kez giydi. Transfermarkt'ın verilerine göre oyuncunun güncel piayasa değeri 8,5 milyon euro olarak gözükmekte.





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