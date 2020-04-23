Yağmur Tanrısevsin 23 Nisan için ayakkabı tasarladı

Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, marka yüzü olduğu ayakkabı firması için sneaker tasarladı. Güzel sanatlar mezunu olan oyuncu, beyaz bir sneaker üzerine yaptığı çizimlerde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl coşkusunu da yansıttı. Tanrısevsin, tasarımda kullanacağı renklere sosyal medyada yaptığı anket ile karar verdi.















