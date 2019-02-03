Yağmur Sarıoğlu'ndan dedikodulara yanıt

Geçtiğimiz günlerde futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun evliliğinde sıkıntı yaşadığı ve eşi Yağmur Sarıoğlu ile boşanacakları iddia edildi. Yağmur Sarıoğlu eşiyle birlikte olan fotoğrafını soasyal medya hesabından paylaşarak yanıt verdi.

03 Şubat 2019, Pazar 18:39
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Yağmur Sarıoğlu'ndan dedikodulara yanıt

Geçtiğimiz günlerde futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun evliliğinde sıkıntı yaşadığı ve eşi Yağmur Sarıoğlu ile boşanacakları iddia edildi.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Sabri Sarıoğlu'nun eşinden boşanacağı öne sürüldü.

Bunun üzerine sosyal medya üzerinden Yağmur Sarıoğlu fotoğraflı yanıt verdi.

Yağmur Sarıoğlu eşiyle birlikte olan fotoğrafını soasyal medya hesabından paylaşarak iddialara cevap verdi. 


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