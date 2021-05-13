Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor, milli smaçör Yağmur Mislina Kılıç’ı kadrosuna kattı. Son olarak PTT forması giyen 25 yaşında 1,89 metre boyundaki Yağmur Mislina Kılıç ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Nilüfer Belediyespor, 1996 doğumlu 1.89 cm. boyunda olan Milli Sporcu Yağmur Mislina Kılıç ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Hoşgeldin Yağmur Mislina Kılıç'' ifadeleri kullanıldı. Kılıç, daha önce Galatasaray ve Beşiktaş formaları da giymişti.