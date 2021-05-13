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Yağmur Mislina Kılıç, Nilüfer Belediyespor'da

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor, milli smaçör Yağmur Mislina Kılıç’ı kadrosuna kattı.

13 Mayıs 2021, Perşembe 21:50 Son Güncelleme:
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Yağmur Mislina Kılıç, Nilüfer Belediyespor'da

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor, milli smaçör Yağmur Mislina Kılıç’ı kadrosuna kattı. Son olarak PTT forması giyen 25 yaşında 1,89 metre boyundaki Yağmur Mislina Kılıç ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Nilüfer Belediyespor, 1996 doğumlu 1.89 cm. boyunda olan Milli Sporcu Yağmur Mislina Kılıç ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Hoşgeldin Yağmur Mislina Kılıç'' ifadeleri kullanıldı. Kılıç, daha önce Galatasaray ve Beşiktaş formaları da giymişti.

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