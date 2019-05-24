Yağmur Baba, Avrupa şampiyonluğu yolunda

Eski Türkiye boks şampiyonlarından Nedim Baba’nın kızı olan milli boksör Yağmur Baba, Romanya’da düzenlenen Avrupa Yıldız Kızlar Boks Şampiyonası’ndan altın madalya ile dönmek istiyor.

Babasının teşvikiyle 3 yıl önce boksa başlayan ve bu yıl 46 kiloda Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Yağmur Baba, Yıldız Kız Boks Milli Takımı’na çağrıldı.

Avrupa Yıldız Kızlar Boks Şampiyonası’na katılmak üzere Romanya’ya giden milli sporcu, Avrupa şampiyonluğunu kazanarak ülkesini gururlandırmayı hedefliyor.

Yağmur Baba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski milli boksör olan babasının 9 yıldır da antrenörlük yaptığını söyledi.

Babasının kendisine boks sporu yapmayı isteyip istemediğini sorduğunu dile getiren Yağmur, "Ben de istediğimi söyledim. Bunun üzerine 3 yıl önce birlikte çalışmaya başladık." dedi.

Babasının Türkiye’de ve uluslararası şampiyonalarda dereceleri bulunduğuna işaret eden Yağmur Baba, "Ben de onun izinden gidip elde ettiği başarıları daha da ileriye götürmeyi amaçlıyorum. Avrupa Şampiyonası’nda İstiklal Marşı’mızı okutup ailemi, sevdiklerimi ve ülkemi gururlandırmak istiyorum. Ardından da hayalim olan olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

"Şimdi de kızını yetiştirmesi gurur verici"

Yıldız Kız Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Ahmet Çınar ise Yağmur’un babası Nedim Baba ile bazı dönemlerde birlikte çalıştığını anlatarak, "Şimdi oldukça başarılı sporcular çıkaran bir antrenör. Şimdi de kızını yetiştirmesi gurur verici. Yağmur çalışkan bir sporcu, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. İnşallah babasının izinden gidip Avrupa şampiyonu olur." diye konuştu.

Nedim Baba da Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde boks antrenörlüğü yaptığını aktardı.

Sporculuk döneminde yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde 14 Türkiye şampiyonluğu bulunduğuna dikkati çeken Baba, "Uluslararası turnuvalarda da çeşitli derecelerim var. Bir süredir antrenörlük yapıyorum. Kızımın dışında da çok sayıda Türkiye, Avrupa ve dünya derecesi elde eden sporcu yetiştirdim." değerlendirmesinde bulundu.

Kızıyla gurur duyduğunu vurgulayan Baba, şunları kaydetti:

"Kızımın bu sporu yapmaya istekli ve yetenekli olduğunu gördüm. Benim yolumdan gitmesini istedim, kabul etti. Yapabileceğini biliyordum. Türkiye şampiyonu oldu. Avrupa’da da güzel dereceler elde edeceğini düşünüyorum."

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR