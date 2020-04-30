Hem oyunculuk hem de sunuculuk yapan başarılı isim Pınar Altuğ'un başı şu günlerde takipçilerinin yaptığı yorumlarla başı dertte. Aralarında 9 yaş fark bulunan eşi Yağmur Atacan ile ilgili sık sık takipçileri ile tartışan Pınar Altuğ'a yapılan bir yorum bu kez kantarın topuzunu kaçırdı. Eşi Yağmur Atacan'la ilgili sürekli yorumlar alan Altuğ'un son tepkisi ise yine gündem oldu. Bir takipçisinin "Yüzünüz çok çirkin. Kocanız jigolo mu?" sorusuna takipçisinin fotoğrafını paylaşarak cevap verdi.

‘Jigolo” ifadesini kullanan kadın takipçisine sert yanıt veren Altuğ, Instagram hesabının hikayeler bölümünden, kullanıcının fotoğraflarını paylaştı ve “Ne desem bilemedim” yazdı… Bu haber sonrası Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'ın kim olduğu sorusu merak edildi.

Yağmur Atacan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yugoslavya göçmeni bir ailenin çocuğu olan Yağmur Atacan, asker olan babasının tayinleri nedeniyle Gaziantep’te dünyaya geldi. Annesi diş hekimidir. İlkokulu Eskişehir’de okudu. Lise eğitimini Üsküdar Anadolu Lisesi’nde tamamladı.Yağmur Atacan, lise yıllarında ve 2002 yılında Canbaz isimli oyunda oynadığı “Bebeto” karakteriyle tiyatro sahnesinde yer aldı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümündeki eğitimini bıraktı. Okul hayatına sanatta yeterlilik eğitimi alarak devam etmektedir.

Ayrıca müzik yaşantısında profesyonel baterist olarak 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 yıllarında Arkhé ve Hi-Jack gruplarında bulundu. 2006 yılında TRT televizyonunda “Ben İstersem” adlı programın sunuculuğunu yaptı.

2007 yılının Eylül ayında Pınar Altuğ ile nişanlandılar ve 12 Nisan 2008’de dünya evine girdiler. 27 Ocak 2009 tarihinde eşi Pınar Altuğ ile Su adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldılar. Ticaret hayatına atılmış ve tekne satmaktadır.

YAĞMUR ATACAN'IN OYNADIĞI FİLMLER VE DİZİLER?

Sınav – Sinan

Nefes Nefese – Barış

Doktorlar – Hasan

Çılgın Dersane – Timur

İlk Aşkım – Serkan

Bir Dilim Aşk – Taner

Lise Defteri – Ali

Avanak Kuzenler – Tankut