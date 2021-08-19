Alaçam Ziraat Odası Başkanlığı ve Muhtarlar Derneği iş birliğiyle Geyikkoşan Güreş Alanı’nda düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerine 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz de dahil 33’ü başpehlivan olmak üzere bin civarında pehlivan katıldı.

Başpehlivanlar, Kastamonu ve Sinop’ta yaşanan sel felaketinden ötürü güreş alanına Türk bayrağı ve "Geçmiş olsun" yazılı pankartla çıktı.

Alaçam Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneğince ayrıca sel felaketinden zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla yardım kampanyası da düzenledi. Toplanan 12 bin 165 lira, selzedelere gönderilmek üzere Alaçam Kaymakamlığına teslim edildi.

Başpehlivan güreşlerinin finalinde Tanju Gemici’yi yenen Fatih Atlı, başpehlivan oldu.

İş insanlarının katılımıyla 150 bin liradan açılan güreş ağalığı yarışını, 555 bin lira veren önceki dönem güreş ağası Turgut Şahin kazandı. Alana getirilen ağalık koçunu Şahin, Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağışladı.

Şahin, ağalığın bir gönül işi olduğunu vurgulayarak, "Benim için ağalık mühim değil. Benim için herkes ağadır. Güreşlere katılan tüm seyircilerimiz başta olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Alaçam Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir de Alaçam güreşlerinin tarihin en eski güreşlerinden olduğunu belirterek, "Özellikle bu dönemlerde vatandaşlarımızın moral ve motivasyona ihtiyacı vardı. Son 20 yılda Kırkpınar güreşlerinde altın kemer kazanan 33 başpehlivanı davet ettik. Geldiler ve kol bağladılar. Onlara teşekkür ediyorum. ’Karadeniz’in Kırkpınarı’ diyebiliriz. Kırkpınar ve Elmalı’dan sonra tarihi olarak en uzun düzenlenen güreşler, Alaçam Geyikkoşan güreşleridir." diye konuştu.

AA