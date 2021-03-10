Yağlı güreş sezonu mayısta başlıyor

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanlığı ve Türkiye Güreş Federasyonu, pehlivanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı programına öncelikli dahil edilmesini talep ettiklerini, 2021 yılı yağlı güreş sezonunun mayıs ayında başlatılacağını bildirildi.

Yağlı Güreş Birliği Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Konyaaltı Belediye Başkan Vekili Şevket Korkut ve Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim’in katılımı ile Antalya’da 2021 yılı yağlı güreş sezonu değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanlığı ve Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan ortak açıklamada, yağlı güreşlerin 2020 yılında Kovid-19 nedeniyle gerçekleştirilemediği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 salgını dolayısıyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de takım halinde ve bireysel olarak yapılan spor branşlarında ertelemeler yaşanmış ancak gerek kontrollü sosyal hayat gerekse müsabakaların yapıldığı sahalarda/salonlarda yapılan düzenlemeler çerçevesinde sportif etkinlik ve faaliyetler yapılmaya başlanmış ve devam etmektedir. Devletimiz tarafından aşılama çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir. Sağlık Bakanlığımız hastalığın bulaşıcılığı ve risk gruplarına göre aşı programı başlatmış ve aşamalar halinde vatandaşlarımızın aşılanması çalışmalarını sürdürmektedir."

Güreşçilerin aşı programlarına öncelik verilmesi talep edilen açıklamada, "Yağlı Güreş Birliği ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı olarak ata sporumuzun yaşatılması ve yağlı güreş organizasyonlarının yeniden düzenlenebilmesi için Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde resmi girişimlerde bulunarak pehlivanlarımızın, hakemlerimizin, cazgırlarımızın, davul-zurna ekiplerimizin ve diğer yağlı güreş görevlilerinin aşı programına öncelikli dahil edilmesi hakkındaki talebimiz iletilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Pandemi tedbirleri alınacak

2021 yılı yağlı güreş sezonunda yağlı güreş organizasyonlarının düzenleneceğine olan inançla Yağlı Güreş Birliği ve Türkiye Güreş Federasyonu olarak; yağlı güreş organizasyonlarına ilişkin alınacak tedbirlere dair yasal ve altyapısal desteğin sunulması ve sorumluluk alanlarına giren diğer konularda tüm güreş paydaşları ve ilgili kuruluşlar ile her türlü iş birliği ve istişareye hazır olunduğu aktarıldı.

Yağlı güreş organizasyonu düzenleyecek belediyelerin gerekli sıhhi şartları sağlayarak; Türkiye Güreş Federasyonu ve Yağlı Güreş Birliği iş birliği ile İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulları, Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığından alınacak izinlerin koordinasyonunun sağlanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklama, "Necip milletimizin coşkuyla, heyecanla, özlemle beklediği, cazgırların "Ya Allah Bismillah" nidalarıyla er meydanlarını inleteceği, pehlivanlarımızın kıran kırana güreş tutacağı 2021 yılı yağlı güreş sezonumuzu Allah’ın izni ile mayıs ayında başlatacağız. Yağlı güreş camiamıza hayırlı uğurlu olsun." ifadeleriyle sona erdi.