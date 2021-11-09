Yağız Hacılar: Babam sayesinde Avrupa şampiyonu oldum

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yağız Hacılar, fazla kilolarından kurtulmak için babasının ısrarıyla 12 yaşında başladığı tekvandoda iki kez Avrupa şampiyonu oldu. İlk başladığında tekvandoyu hiç sevmediğini, antrenmanlara mutsuz ve isteksiz gittiğini ancak zamanla her şeyin değiştiğini söyleyen milli sporcu, "Evde bilgisayar oynar, sürekli bir şeyler atıştırırdım. Ortaokulda 84 kiloya ulaştım. Babam, 'Bu iş böyle gitmez' diyerek beni tekvandoya yazdırdı. Önceleri mutsuz olsam da zamanla tekvandoya alıştım. Kilo verdim, sağlıklı yaşama kavuştum. Babam sayesinde Avrupa şampiyonu oldum" dedi.

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan İEÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Yağız Hacılar, tekvandoyla 7 yıl önce tanıştı. İlk zamanlarda tekvandoyu sevmemesine rağmen antrenörlerin verdiği programa harfiyen uyan genç sporcu, yeteneğiyle kısa sürede farkını gösterdi. Günde 2-3 saat düzenli olarak çalışan Yağız Hacılar, bu sürede fazla kilolarından da kurtuldu ve gelişimini sağlıklı bir şekilde sürdürdü. Artık vazgeçilmezi odlduğunu söylediği tekvandoda başarıdan başarıya koşarak Türkiye'de madalyaları art arda toplayan Yağız, milli takıma da seçildi.

AVRUPA'YA DAMGA VURDU

Yağız Hacılar, tekvandoda uluslararası alanda kürsüye çıkma hayalini ilk olarak 2018 yılında genç erkekler kategorisinde Avrupa üçüncüsü olarak gerçekleştirdi. Yağız, adım adım yaklaştığı Avrupa şampiyonluğuna ise ilk kez 2019 yılında ulaştı. Milli sporcu, büyük erkekler kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. Aynı başarıyı tekrarlamak için çalışmalarını aralıksız sürdüren tekvandocu, bu yıl aynı kategoride yeniden Avrupa şampiyonu olarak ulaşılması zor bir başarıya imza attı. Yağız Hacılar, Türkiye ve Avrupa'daki toplam madalya sayısını ise 16'ya ulaştırdı.

"ESKİ FOTOĞRAFLARIMI SİLDİM"

Tekvandoya ilk başladığında bu kadar başarılı olacağını hayal etmediğini söyleyen Yağız Hacılar, "Çocukken bilgisayar başında çok zaman geçirdim. Hareketsiz yaşardım. Abur cuburu çok severdim. Tüm bunlar, özellikle kilo olarak beni çok etkiledi. Mesela kilolu olduğum dönemde sadece birkaç fotoğrafım vardı, onları da zaten sildim, yok ettim. Obez sınırına gelmiştim. Babam bu durumdan çok şikayetçiydi. Daha fazla sessiz kalmadı ve beni spora başlattı. İyi ki de başlatmış. İlk başta zorlandım. 'Tekvando da nereden çıktı' dedim. Düzenli olarak antrenmana gittim ama tekvandoyu sevemedim. Ama ilk kez maça çıktığımda her şey değişti. O heyecanı hissedip herkesin beni izlediğini görünce, birden duygularım farklılaştı. Anladım ki aslında tekvando tam da bana göre. Sonra motivasyonum daha da arttı ve başarılar üst üste geldi. Şubat ayında milli takımla Avrupa şampiyonasında yer alacağım. Hedefim, üçüncü kez Avrupa şampiyonu olmak" diye konuştu.

"İYİ BİR MÜHENDİS OLMAK İSTİYORUM"

Babası Hüsnü Hacılar'ın da mühendis olduğunu ve tıpkı babası gibi iyi bir mühendis olmak istediğini belirten milli sporcu, "Spor kariyerim çok önemli. Ama akademik olarak da kendimi geliştirmek istiyorum. Bölümümde yüzde 50 burslu okuyorum. Tekvandoya elbette devam edeceğim ama iyi bir mühendis olmayı, yurt dışına uzanan başarı öyküsüne imza atmayı da çok istiyorum. Üniversite dönemimi hem spor hem akademik olarak en iyi şekilde geçireceğim" ifadelerini kullandı.

DHA