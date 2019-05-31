Yacine Brahimi'den Fenerbahçe'ye "ret" cevabı geldi. Dün akşam açıklanan Cezayir Milli Takımı kadrosunda kendisine yer bulan 29 yaşındaki forvet, Afrika Kupası'ndan önce gideceği takım için karar vermek istemiyor.

Portekiz'in O Jogo Gazetesi'nin internet sitesinden verdiği habere göre; Brahimi Fenerbahçe ve Real Betis'in tekliflerine ret cevabı verdi. Yıldız forvetin Everton'dan gelen teklifi ise şu an beklettiği ve hayali olan Premier Lig'de forma giyme düşüncesini gerçekleştirmek istediği yazıldı. Ancak CAF 2019'dan önce de bir karar vermek istemeyen Brahimi turnuvadaki performansıyla ön plana çıkmak ve taliplerini artırmak istiyor.

Everton'ın yanı sıra Marsilya'yla anlaşan Andre Villas Boas'ın da başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ancak henüz resmi bir teklif yapılmadığı belirtildi.

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