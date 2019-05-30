Yacine Brahimi’de fark kapanmıyor

Fenerbahçe'nin sol açık bölgesi için transfer listesinde bulundurduğu Yacine Brahimi'ye yaptığı teklif ile oyuncunun istekleri arasında büyük fark olduğu öğrenildi. Fenerbahçe, Brahimi'ye 3 yıllık teklif yaptı. Teklifin toplam bedelinin 12 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi. Ancak Brahimi'nin menajerlerinin 6 milyon Euro'su imza parası olmak üzere üç yıllık toplam 20 milyon Euro istediği öğrenildi. Fenerbahçe bu taleplerin ardından transferde beklemeye geçti. Brahimi'nin özellikle Premier Lig'den gelecek tekliflere göre değerlendirme yapacağı, ilk tercihinin İngiltere olduğu gelen bilgiler arasında.

(Sabah)