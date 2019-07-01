Porto'yla sözleşmesi sona eren ve adı sıklıkla üç büyüklerin gündemine gelen Yacine Brahimi'yle ilgili ülkesinden gündem yaratan bir transfer iddiası geldi. Cezayir'de yayım yapan La Gazette du Fennec'in okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre 29 yaşındaki oyuncu, Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra Arsenal'la sözleşme imzalayacak.

Haberde bonservisi elinde olan ve Premier Lig'e gitmek konusunda ısrarcı olduğu belirtilen sol kanat oyuncusunun Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'dan gelen teklifleri reddettiği ve Arsenal'la yürüttüğü görüşmelerde de büyük aşama katettiği ifade edildi. Geçtiğimiz sezon 49 maçta forma giyen yıldız isim, 13 gol ve 9 asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler