Dış transferde ilk imzayı Ermir Lenjani'ye attıran Süper Lig 'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, iç transferde de bir hamle yaptı ve Yacine Bammou ile yeniden anlaştı.

İstanbul ekibi, geçtiğimiz sezon attığı 10 gol ve yaptığı 7 asistle 1. Lig şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan 30 yaşındaki forvet Yacine Bammou'nun sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, başarılı oyuncumuz Yacine Bammou ile 2024 yılına kadar anlaşma sağladı.'' ifadeleri kullanıldı.







