Yabancılar Corona virüs nedeniyle kaçıyor!

Denizlispor’da Başkan Ali Çetin, Corona virüs salgını yüzünden yönetime haber vermeden ülkesi Gambiya’ya giden Madou Barrow’a sert tepki gösterdi. Oyuncunun ikinci kez izinsiz takımdan ayrıldığını ifade eden Başkan Çetin, “Barrow dönse dahi artık bu takımda forma giyemez. Onu affetmeyeceğiz” diye konuştu. Barrow’un 11 gün önce gittiğini açıklayan Çetin, “Barrow’a ulaşamadık ve görüşemedik. İzinsiz ülkesine kaçmış” dedi. Önceki gün Konyaspor da devre arasında Zenit’ten takıma kazandırılan Robert Mak’ın ayrıldığını açıklamıştı. Yıldız oyuncu kiraladığı özel jetle gerekli izinleri alıp ülkesi Slovenya’nın yolunu tutmuştu.

‘Gitmek istiyorlar’

Kayserispor’da Başkan Berna Gözbaşı geçen hafta içinde yaptığı açıklamada, yabancı oyuncuları daha fazla tutamadıklarını açıklarken dün de Ankaragücü’nün patronu Fatih Mert’ten benzer sözler geldi. Mert, “Bu sene ligden düşme olmamalı. Takvim kısa süre içinde belirlenmezse yabancı oyuncuları tutmakta büyük sıkıntılar yaşayacağız. Birçoğu ülkelerine gitmek istiyor” açıklamasında bulundu.