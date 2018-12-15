Yabancı teknik direktörlerin ağır faturası: 200 milyon TL!

Türkiye yabancı teknik direktörler için özellikle son dönemde adeta 'tazminat cenneti' oldu. 2000 yılından bugüne 4 Büyükler tarafından görevine son verilen 14 yabancı teknik adama, çalıştıkları kulüpler servet ödedi. Listenin son sırasına da Phillip Cocu yerleşti. Fenerbahçe'den 2 milyon Euro tazminat alması beklenen Hollandalı çalıştırıcı, takımın sezon performansına göre ek bonuslarını da almaya hak kazanabilecek.

İLK SIRA DEL BOSQUE'NIN

Son 18 yıla baktığımızda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor sözleşmesi devam ederken gönderdikleri 14 yabancı teknik adama toplamda 32 milyon Euro, yani bugünün kuruyla yaklaşık 200 milyon TL tazminat ödedi. Bu alanda rekor, Beşiktaş'tan 8,5 milyon Euro tazminatla ayrılan Del Bosque'nin oldu. İspanyol teknik adamı, 3'er milyon Euro ile Galatasaray'dan Rijkaard, Fenerbahçe'den Aragones, Cocu ve Beşiktaş'tan Tigana takip etti.

EN FAZLA PARA BEŞİKTAŞ'TAN

2000 yılından bu yana yapılan liste baz alındığında Galatasaray 6 (Rijkaard, Prandelli, Skibbe, Gerets, Tudor, Lucescu), Fenerbahçe 4 (Aragones, Daum, Pereira, Cocu), Beşiktaş 3 (Del Bosque, Tigana, Schuster) ve Trabzon 1 (Halilhodzic) yabancı hocayla yollarını tazminat ödeyerek ayırdı. Tazminat maddesinden vazgeçen tek isim ise Galatasaray'dan ayrılırken 12,5 milyon Euro'yu bırakan Roberto Mancini oldu. Ayrılıklar için Beşiktaş 12,5 milyon Euro, Galatasaray ve Fenerbahçe 9,3 milyon Euro öderken, Trabzon'un ödediği rakam 980 bin Euro oldu.



