Türk Lirası’nın değerini korumak amacıyla 13 Eylül’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, futbol dünyasını da yakından ilgilendiriyordu. Çünkü bu düzenlemeye göre futbolcularla dövizle sözleşme yapılamayacak, yapılmış sözleşmeler de TL’ye çevrilecekti.

Lig Radyo’da yer alan habere göre; düzenlemenin nasıl yürürlüğe gireceği ve ne gibi istisnalar sağlanacağına dair tebliğ hazırlandı. Taslağa göre yabancı futbolcular yeni düzenlemeden muaf tutulacak.

Tebliğin 4. Maddesine göre Türkiye’de yerleşik kişilerin hizmet sözleşmeleri de düzenleme gereği dövizle veya dövize endeksli yapılamıyor ancak bu maddenin A fıkrasına göre “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin taraf oldukları hizmet sözleşmeleri” bu kapsamın dışında kalıyor.

Aynı tebliğin 10. Maddesi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin taraf oldukları iş sözleşmelerine aynı istisnayı getiriyor. Dolayısıyla yabancı futbolculara bu kararname ile gelen “TL ile sözleşme” zorunluluğunda istisna uygulanıyor.

Beinsports’un yarısını güncel kur üzerinden ödediği yayın sözleşmesi de tebliğin 14. Maddesine göre istisnaya giriyor ve bu sözleşmenin de TL’ye çevrilmesi zorunluluğu bulunmuyor.

Bu haberi de okudular İddaa şampiyonluk oranlarını güncelledi