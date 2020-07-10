Yabancı kuralında son dakika! Dikkat çeken o madde

Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz günlerde yaptığı resmi açıklama ile yeni yabancı kuralının statüsünü belirlemiş ve sınırları net bir şekilde çizmişti. Yeni sezonda kulüplerin, kadrolarında 14 yabancı bulunabileceği ancak bu oyuncuların 8'inin ilk 11'de bulunabileceğini, sonraki yıllarda ise sayıların azalacağını duyurmuştu.

TFF'nin kararı, farklı çevrelerden farklı yorumlar alırken, "Statünün çeşitli yöntemlerle delinebileceği" iddiası yer almıştı. Bu iddiaya göre, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yabancılara tanınan haklar çerçevesinde, 'En az 250 bin dolarlık bir mülk edinen yabancı ülke vatandaşının, Türk vatandaşlığına geçebileceği" bu yöntemle de yerli statüsünde bir Türk kulübüne transfer olabileceği ileri sürülmüştü.









İşte detaylar

Ancak bu iddianın hayata geçebilmesi için başka kriterlerin de gerçekleşmiş olması gerektiği, TFF'nin açıkladığı, " Süper Lig ve TFF 1. Lig oyuncu uygunlukları" nın detaylarında yer alıyor.

Buna göre bu kapsamda yer alan futbolcuların önündeki engel ise A Milli Takım 'da oynama zorunluluğu. TFF'nin yayınladığı statünün son maddesinde net bir ifade ile 'Sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmiş yabancıların' hangi şartlarda yerli statüsünde oynayabileceği ifade ediliyor.

A Takım listesi ile ilgili maddelerin son bölümünde, "Türk vatandaşlığına sonradan geçen yabancılar ise Türkiye A Milli Takımının en az bir resmimüsabakasında oynadıktan sonra bu kapsamda listeye yazılabilirler" açıklaması yer alıyor.

Statü göz önünde bulundurulduğunda bahse konu iddia da değerini yitirmiş görünüyor.







