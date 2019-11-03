Yabancı değil Martin Linnes!
Galatasaray'da Nisan’da sözleşme imzalayıp Eylül’de kadro dışı kalan Martin Linnes, Türk Telekom’daki her maçta eşi ve çocuğuyla yerini alıyor. Kadrodaki birçok yıldızdan daha fazla stada giden Norveçli, şu ana kadar hiçbir idmanı da kaçırmadı.
Martin Linnes... Kuşkusuz kadro dışı kalmasına rağmen Galatasaray taraftarının en çok sevdiği ve saygı duyduğu futbolcuların başında geliyor. Nisan ayında kulüple yeni sözleşme imzalayan ve Eylül ayına girilirken, kadroya maksimum 14 yabancı bildirme imkanı bulunması sebebiyle listeye dahil edilmeyen Norveçli futbolcu, bu karara çok üzülse de Cim Bom’a küsmedi. Ligin ilk 2 haftasında kulübede oturan Linnes, kadro dışı kaldıktan sonra neredeyse Türk Telekom Stadı’ndaki hiçbir maçı kaçırmadı.
En yüksek eforla çalışıyor
Eşi ve minik çocuğuyla birlikte tribünde oturan ve arkadaşlarını destekleyen Linnes, kadrodaki birçok yıldızdan daha fazla stada gitti. Linnes bununla beraber Galatasaray’ın her antrenmanında yer aldı. İdmanlarda ikili mücadeleden kaçmayan, tüm fiziksel testlerde en yüksek eforu sergilemeye çalışan Linnes, bu tutumuyla teknik heyet ve yönetimden tam not aldı.
Yöneticiler gönlünü alıyor
Sarı-Kırmızılı idareciler de zaman zaman Linnes’le görüşerek gönlünü almaya çalışıyor. Norveçli futbolcu, sezonun ikinci yarısından itibaren kadroya dahil edilecek. Eğer yabancı sayısı ayarlanamazsa, en azından bu kez transferine yardımcı olunacak.