Yabancı değil Martin Linnes!

Martin Linnes... Kuşkusuz kadro dışı kalmasına rağmen Galatasaray taraftarının en çok sevdiği ve saygı duyduğu futbolcuların başında geliyor. Nisan ayında kulüple yeni sözleşme imzalayan ve Eylül ayına girilirken, kadroya maksimum 14 yabancı bildirme imkanı bulunması sebebiyle listeye dahil edilmeyen Norveçli futbolcu, bu karara çok üzülse de Cim Bom’a küsmedi. Ligin ilk 2 haftasında kulübede oturan Linnes, kadro dışı kaldıktan sonra neredeyse Türk Telekom Stadı’ndaki hiçbir maçı kaçırmadı.

En yüksek eforla çalışıyor

Eşi ve minik çocuğuyla birlikte tribünde oturan ve arkadaşlarını destekleyen Linnes, kadrodaki birçok yıldızdan daha fazla stada gitti. Linnes bununla beraber Galatasaray’ın her antrenmanında yer aldı. İdmanlarda ikili mücadeleden kaçmayan, tüm fiziksel testlerde en yüksek eforu sergilemeye çalışan Linnes, bu tutumuyla teknik heyet ve yönetimden tam not aldı.

Yöneticiler gönlünü alıyor

Sarı-Kırmızılı idareciler de zaman zaman Linnes’le görüşerek gönlünü almaya çalışıyor. Norveçli futbolcu, sezonun ikinci yarısından itibaren kadroya dahil edilecek. Eğer yabancı sayısı ayarlanamazsa, en azından bu kez transferine yardımcı olunacak.