Ya Sturridge ya Adebayor

Bordo- Mavili teknik heyet ve taraftarlar, dört gözle forvet transferini beklerken, başkan Ahmet Ağaoğlu da dün yaptığı açıklamada iki golcü alacaklarını dile getirdi. Alexander Sörloth’u, Türkiye’ye getiren Fırtına’da gözler artık Daniel Sturridge ve Emmanuel Adebayor’a çevrildi.

Adebayor masada

İngiliz yıldız Sturridge, Bordo-Mavililer’den süre istemişti. 29 yaşındaki oyuncunun, henüz teklife yanıt vermemesi sonrasında Karadeniz ekibi rotasını Adebayor’a kırdı. Trabzonspor, Togolu yıldız ile yeniden masaya oturdu. Hâlâ Sturridge’i ilk hedef olarak gören Fırtına, birkaç gün içerisinde bu transferi sonuçlandıramazsa, Adebayor’u kadrosuna katacak.