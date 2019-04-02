Ya Linnes ya Şener

Devre arasında kadrosunda büyük bir revizyon gerçekleştiren Galatasaray’da teknik heyet yaz planını da yapıyor. Teknik direktör Fatih Terim’in işaret ettiği 2019 yazında sarı-kırmızılılarda değişim devam edecek. Savunma hattında Brezilyalı Maicon’u devre arasında gönderen Cimbom, aynı hattaki bir başka Brezilyalı Mariano ile de yolları ayırmayı planlıyor. Sağ bek Mariano 33 yaşına yaklaşırken Galatasaray ile sözleşmesi 2020’de sona erecek. Hem maaş yükünü düşünen hem de Finansal Fair Play kaideleri gereği satış yapması gereken sarı-kırmızılılarda teknik heyet Mariano’yu satmayı düşünüyor. Galatasaray sağ bek konusunda ilk olarak Sivasspor’da bu sezon gösterdiği performansla dikkati çeken Douglas’ı kadroya katmayı planlıyor.

Kararsız kaldı

Galatasaray 28 yaşındaki futbolcu için girişimlerini sürdürüyor. Özellikle hücum yönü sebebiyle teknik direktör Fatih Terim’in çok istediği oyuncunun sarı-kırmızılılara büyük katkı vereceği öngörülüyor. Galatasaray için ikilem ise diğer sağ bekin kim olacağı. Sarı-kırmızılı kulüple sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Martin Linnes ile hâlâ yeni sözleşme imzalanmadı. Fenerbahçeli Şener Özbayraklı da sezon sonu boşa çıkıyor. Galatasaray teknik heyeti şimdi bu iki oyuncu arasında kararsız kaldı. Terim, senelerdir takip ettiği Şener’i çift yönlü oyun yapısını çok beğeniyor. İki oyuncu arasında bir tercih yapacak olan Terim, kararını bildirdikten sonra yönetim harekete geçecek. (Türkiye Gazetesi)