Ya Fatih Öztürk Ya Sinan Bolat

Fernando Muslera’nın yokluğunda gelecek sezonun ilk yarısında kalesini tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray Yönetimi’nin bu anlamda ilk tercihi Kasımpaşa ile 1 senelik daha kontratı bulunan Fatih Öztürk. 33 yaşındaki file bekçisi Cim Bom’a gelmeye sıcak baksa da Lacivert- Beyazlı ekip ilk etapta bu transfere sıcak bakmadı. İki kulüp arasındaki görüşmelerin halen devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Bu arada Galatasaray’ın, 1 numara için alternatifi de belli oldu.

Sinan sıcak bakıyor

Aslan, son olarak Belçika’da görev yapan ve sözleşmesi sona eren Sinan Bolat’ı da hazırda bekletiyor. Eğer Fatih Öztürk ile sözleşme imzalanmasa Sarı-Kırmızılılar, rotayı doğrudan Sinan’a çevirecek. 31 yaşındaki eldivenin, Sarı-Kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı da edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Metin Karabaş