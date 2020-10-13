XPG GAIA Mini Gaming PC hazır oyun bilgisayarı pazarına giriyor

Oyuncular, esporcular ve teknoloji meraklıları için hazır sistemler, bileşenler ve çevre birimleri üreten XPG, GAIA adındaki mini gaming PC modelini seçili ülkelerde satışa sundu. 5 litrelik ufak boyutlu gövdesinin içinde yüksek performanslı bir oyun bilgisayarı barındıran XPG GAIA, performanstan ödün vermiyor.

Kompakt Tasarım – Üstün Performans

Intel®’in NUC 9 Extreme Kit - Ghost Canyon sistemi temel alınarak oluşturulan XPG GAIA, gücünü sekiz çekirdeği olan ve 5.0GHz hızında çalışabilen Intel Core™ i9-9980HK1 işlemciden alıyor. Bu güçlü işlemci 45W’lık düşük TDW değeriyle daha az elektrik tüketiyor ve daha az ısınıyor. Kullanıcıların hızla değişen grafik kartı yarışında geri kalmamaları içinse GAIA’nın içindeki kartı 202mm uzunluğunda başka bir kartla değiştirme olanağı da sağlanmış.

5 litrelik hacmiyle masa veya televizyon ünitesi üzerinde çok az yer işgal eden XPG GAIA mini oyun bilgisayarı, oyun veya çalışma odalarında minimalist tasarımları seven kullanıcılar için ideal çözümü sunuyor. Ufak boyutları, ihtiyaç olması durumunda geleneksel masaüstü sistemlere göre daha fazla taşınabilirlik sağlıyor. Temiz ve minimalist dış görünüşünü tamamlayan delikli yan kapağı GAIA’ya şıklık katarken sistemin ısısını kontrol etmeye de yardımcı oluyor ve notebook’lar ile kıyaslandığında daha iyi bir soğutma performansı sunuyor.

32GB (2x16GB) 3200MHz hızında RAM barındıran XPG GAIA, yüksek hız ve güvenilir çalışma yanında Intel XMP 2.0 desteği de sunuyor. Böylece kullanıcılar karmaşık ayarlarla uğraşmadan hız aşırtma (overclock) yapabiliyor. Ayrıca performansıyla pek çok ödül alan XPG SX8200 Pro M.2 SSD’ye sahip olan GAIA bu sayede saniyede 3500MB’a kadar okuma, 3000MB’a kadar da yazma hızlarına ulaşabiliyor. 500W gücünde 80Plus Platinum verimlilik sertifikasına sahip Flex ATX güç kaynağı ise tüm sisteme güç verirken yalnızca 40dB gürültü yapıyor.

Oyunculara Özel Detaylar

Performansa yönelik özellikleri haricinde XPG GAIA sahip olduğu pek çok detayla oyuncular ve içerik üreticileri için yaratıldığını kanıtlıyor. Wi-Fi 6 teknolojisini destekleyen ürün daha geniş bir sinyal alanını ve daha yüksek veri aktarım hızlarını mümkün kılıyor. Ayrıca, Thunderbolt™ 3 bağlantı noktası üzerinden ilave monitörleri ve pek çok başka cihazı kolay ve hızlı biçimde GAIA’ya bağlamak mümkün.

Hâlihazırda Kuzey ve Güney Amerika ile Japonya’da piyasaya çıkan XPG GAIA sınırlı bir süre için Marvel’s Avengers hediyesiyle birlikte kullanıcıların beğenisine sunuldu. Ürünün Türkiye satış tarihi ve fiyatı ise ilerleyen zamanlarda duyurulacak. XPG GAIA oyun bilgisayarı ve diğer XPG ürünleri hakkında bilgi edinmek için www.xpg.com/tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.