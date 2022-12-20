200MP görüntüleme sistemine sahip Xiaomi 12T Pro ile Semih Saygıner’in hikayesi 'Anı Mega Yaşa' mottosuyla birleşti.

Dünya Bilardo Şampiyonu Semih Saygıner yenilikçi 200MP görüntüleme sistemine sahip Xiaomi 12T Pro kameraları karşısına geçti ve gençlere ilham veren hayat hikayesinin detaylarını paylaştı. Çocukluk günlerinden dünya şampiyonluğuna uzanan serüvenini anlatan Saygıner’e, hikayesinin vazgeçilmezi olan arkadaşları da eşlik etti. Doğduğu ve büyüdüğü Adapazarı’nda çekilen Semih Saygıner’in hikayesi izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Saygıner'ın hikayesini "anı mega yaşa" mottosuyla izleyicilerle buluşturan profesyonel düzeyde 200MP görüntüleme sistemine sahip Xiaomi 12T Pro, yüksek netlik, güçlü gece fotoğrafçılığı ve hızlı odaklama ile mükemmel görüntüler sunuyor. Tüm bunlar, çeşitli diğer optimizasyonlarla birlikte, düşük ışık koşullarında veya hızlı hareket eden nesneleri çekerken dahi odağı kaybetmeden ince ayrıntıların yakalanmasını sağlıyor.

Kamera, aynı zamanda porte çekmek için ideal olan büyük 1/1.22" sensör boyutunun özelliklerini kullanabilen sensör içi 2 kat yaklaştırma özelliğine de sahip. Xiaomi ProCut ve Ultra burst ile Xiaomi 12T Pro, içeriği akıllıca kırpmaya ve oluşturmaya yardımcı oluyor. Xiaomi 12T, Film yapımı yaratıcılığını ortaya çıkarmak için tam çözünürlüklü 8K video kaydı desteğine sahip.

*Çekim esnasında ek ekipman kullanılmıştır.





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