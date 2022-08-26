Galatasaray 'da transfer operasyonu devam ediyor. Daha evvel uzun süre orta saha transferi için Xeka ile görüşen Cim Bom, Portekizli oyuncuyla anlaşmaya varamamıştı.

Lille'le sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkan 27 yaşındaki futbolcu, Sarı-Kırmızılılar'ın ardından Roma'yla da pazarlıklar yaptı. Fakat yıldız oyuncunun Çizme ekibinden gelen yıllık 2 milyon Euro'luk teklifi kabul etmediği öğrenildi.









Xeka, daha önce Cenk Ergün'le görüşmüş, ancak yapılan sıkı pazarlıklardan sonuç çıkmamıştı. Başarılı orta saha oyuncusuyla ilgili Sarı-Kırmızılı takımdan yeni bir adım atılıp atılmayacağı merak konusu.