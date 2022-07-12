Galatasaray ’da orta saha transferi için çalışmalar sürüyor. Sarı-Kırmızılı takım PSG'li Gueye'nin alternatiflerini belirledi. Bu isimlerden bir tanesi Lille'le sözleşmesi sona eren Portekizli futbolcu Xeka... Erden Timur transfer çalışmalarını sürdürürken Portekizli orta saha oyuncusuyla da görüşmeler devam ediyor. Peki, Peki Xeka kimdir? Xeka nereli kaç yaşında? Xeka hangi takımlarda oynadı? Xeka'nın kariyeriyle ilgili bilgiler ve detaylar haberimizde...

Xeka kimdir, kaç yaşında, nereli?

Portekizli Xeka kariyerine ükesinin Paços takımında başladı. Ardından Gondomar'a transfer oldu. Sonraki zamanlarda ülkesinin bir başka takımı olan Covilha'ya gitti. 10 Kasım 1994 doğumlu olanXeka, Fransız kulübü Lille OSC'de orta saha oyuncusu olarak oynayan Portekizli profesyonel bir futbolcu. Paredes , Rebordosa'da doğan Xeka, 17 yaşına kadar İspanya'dan Valencia CF dahil olmak üzere üç kulüpte gençlik futbolu oynadı.

Anavatanına döndükten sonra, Segunda Liga'da SC Braga'nın yedeklerinde kıdemli olarak oynamaya başladı. 31 Ocak 2017'de Xeka, Ligue 1'den Haziran ayına kadar Lille OSC'ye kiralandı. Daha sonra, Fransız kulübünün 5 milyon Euro'luk satın alma maddesini kullanmasının ardından, hareket kalıcı hale getirildi. 2017 yaz transfer döneminin son saatlerinde Xeka, bir sezon boyunca kiralık olarak diğer lig takımı Dijon FCO'ya katıldı.

Piyasa değeri 9 milyon Euro olan Xeka esasen gelecek sezon için Rusya ekiplerinden CSKA Moskova ile anlaşmıştı. Ancak Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası tecrübeli oyuncu, kariyerini bu ülkede sürdürme fikrinden vazgeçti. İşte bu noktada devreye Luis Campos girdi. Galatasaray Kulübü’ne danışmanlık hizmeti veren Portekizli Futbol adamı Xeka’yı sarı kırmızılı kulübe önerdi. Önümüzdeki sezon için orta sahaya ciddi takviyeler planlayan Galatasaray da hemen harekete geçti.

Lille ile sözleşmesi sona eren Xeka, geçtiğimiz sezon Ligue 1’de sahaya çıktığı 23 maçta 1.620 dakika süre alırken 3 gol atıp 1 de asist yaptı.



