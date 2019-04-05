Xbox oyun fiyatlarına şok zam

Xbox Türkiye, geçtiğimiz aylarda zam kararı alarak oyun fiyatlarını yükseltmiş ve tepki çekmişti. Bugün ise yeni bir zam ile oyun fiyatları tekrar yükseldi. Türkiye'de fiyatları hayli yüksek olan konsol oyun fiyatları oyuncuları zaten kara kara düşündürürken, bu kez fiyatlar iyice yükselmiş oldu. Yapılan son zammın ardından daha önce satış fiyatı 180 TL olan Metro Exodus, 212 TL'den satışa sunuldu.

Red Dead Redemption'ın fiyatı 470 TL'den 566 TL'ye çıkarken, FIFA 19'un fiyatı ise 564 TL olarak belirlenmiş durumda. 602 TL'ye satılan Division 2 de zamdan etkilenen bir diğer oyun oldu.

Zam sonrası fiyatlara bakıldığında vergiler dahil Türkiye satış fiyatları 100 doları geçti. ABD'de Xbox oyun fiyatları ise 60 dolar seviyelerinde...