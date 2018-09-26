Xbox One’a resmi klavye ve mouse desteği geliyor!

Konsollarda pek de alışkın olmadığımız klavye ve mouse kombinasyonu, artık gerçek oluyor. Daha önce üçüncü parti şirketler tarafından hazırlanan klavye ve mouse’lar, aslında modlanmış bir gamepad’den ibaret olduğu için tahmin edebileceğiniz üzere sağlıklı çalışmıyordu.

Microsoft tarafından yapılan açıklama ile, hala akıllarda soru işaretleri kalmış olsa da sistemin nasıl çalışacağını az çok öğrenmiş olduk. Microsoft “Multiplayer olarak, ücretsiz olarak oynanabilen online oyunlar bu desteği direkt olarak alacak. Ürünlerimiz piyasaya sunulduğunda, oyun geliştiricileri isteğe bağlı olarak özelliği oyunlara dahil edebilecek.”

Razer ve Microsoft’un yapmış olduğu iş birliği sonucunda klavye ve mouse’lar, Razer tarafından üretilecek. Ürünlerin kablosuz olacağını da ekleyelim.

Doğrusunu söylemek gerekirse, konsollar üzerinde bazı oyunları gamepad ile oynamak bazen işkenceye dönebiliyordu. Veya gamepad kullanmayı sevmediği için konsollara yönelmeyen insanların sayısı hiç de azımsanacak oranda değil. Bu hamle ile konsol oyunculuğu, ileride çok farklı yerlere çekilebilir. (ShiftDelete)