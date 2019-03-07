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Xbox One S'in yenisi geliyor, fiyatlar düşüyor!

Dünya devi Microsoft, yeni nesil Xbox One S için düğmeye bastı. Ancak bu yeni konsolda çok büyük bir fark olacak: Disk okuyucusu bulunmayacak.

07 Mart 2019, Perşembe 16:09
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Xbox One S'in yenisi geliyor, fiyatlar düşüyor!

Microsoft, disk okuyucuyu konsollarından kaldırıyor. ‘Xbox Maverick’ kod adlı disksiz konsolun ilk detayları, Kasım ayında ortaya çıkmıştı. Microsoft’un bu konsolla oyunları ön yüklü şekilde satacağı söylentisi de dolaşıyor. Yani oyuncular, sahip olmak istediği oyunları önceden seçecek ve konsolda bu oyunları hazır olarak oynayabilecek.

Eğer söylentiler doğruysa; Xbox One S’in disksiz sürümü, oyunların dijital sürümleri için tasarlanmış olacak. Bu da demek oluyor ki bu konsol, Blu-Ray özelliği olmayacağı için normal Xbox One S’ten daha ucuz olacak.

Ayrıca bu sürüm, oyunların dijital kopyalarını edinebileceğiniz Xbox Game Pass'le de uyum içinde çalışacak.

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