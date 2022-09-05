Xbox Game Pass aile planı duyuruldu

Microsoft’un bir süredir oyun servisi Game Pass için paylaşımlı bir abonelik üzerinde çalıştığını biliyorduk. Kolombiya ve İrlanda’da yürütülen testler nihayet doğrulandı. Xbox Game Pass Friends & Family (Game Pass Arkadaşlar ve Aile) olarak adlandırılan yeni plan, beş kişinin tek hesabı kullanmasına izin veriyor.

Microsoft’un sunduğu yeni aile ve arkadaş planı sayesinde Game Pass Ultimate aboneliği, hesap sahibi dışında dört kişi tarafından daha kullanabilecek. Ultimate aboneliği sayesinde Game Pass; konsolda, bilgisayarda veya bulutta oynanabilecek. Ayrıca tüm EA Play ve Xbox Live Gold kataloğu da erişime açık olacak.

İrlanda’da resmi olarak erişime açılan yeni plan, Game Pass Ultimate abonelerinin ayda 21,99 euro ile hesaplarını paylaşmalarına izin veriyor.

Yeni abonelik katmanı kullanıcıların tek bir hesaptan Game Pass Ultimate avantajlarını kullanmasına izin veriyor olsa da, bazı kısıtlamalara sahip. Microsoft, paylaşımlı profildeki hesapların aynı ülkede yaşıyor olması gerektiğini söyledi.

Game Pass Friends & Family planı ayrıca zaman olarak da kısıtlı. Yani Ultimate’in tüm özelliklerine 18 günlük, 12 günlük veya 6 günlük sınırlamalar ile erişebiliyorsunuz.

Game Pass Ultimate = 18 günlük Friends & Family

Game Pass (Konsol) = 12 günlük Friends & Family

PC Game Pass = 12 günlük Friends & Family

Xbox Live Gold = 12 günlük Friends & Family

EA Play = 6 günlük Friends & Family

Türkiye’de Game Pass 29.99 TL ve Ultimate 44,99 TL’den sunuluyor. Bu fiyat hem konsol hem de PC kullanıcıları için geçerli.

Kaynak: Shiftdelete