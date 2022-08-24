Xbox Game Pass, Ağustos 2022 listesi açıklandı

Microsoft, oyun dünyasının en önemli isimlerinden Xbox’ı genişletmeye devam ediyor. Xbox Game Pass hizmetini genişletmek adına çalışmalarını sürdüren şirket, Ağustos ayında eklenecek oyunlar listesini paylaştı. Bu liste, Ağustos içinde paylaşılan üçüncü liste oldu.

Popüler oyun hizmeti Xbox Game Pass, konsol bilgisayar ve bulut sistemi için farklı oyunları getirdi. Kütüphaneye eklenen yeni oyunlar arasında Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands ve en sevilen yazılım öğrenme oyunlarından olan Shenzhen I/O yer alıyor.

İşte yenilenen liste

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Konsol, bilgisayar ve Bulut)

Shenzhen I/O (Bilgisayar)

Turbo Golf Racing (Konsol, Bilgisayar ve Bulut)

Two Point Campus (Konsol ve Bilgisayar)

Cooking Simulator (Konsol, Bilgisayar ve Bulut)

Expeditions: Rome (Bilgisayar)

Offworld Trading Company (Bilgisayar)

Coffee Talk (Konsol, Bilgisayar ve Bulut)

Death Stranding (Bilgisayar)

Midnight Fight Express (Konsol, Bilgisayar ve Bulut)

Exapunks (Bilgisayar)

Opus: Echo of Starsong – Full Bloom Edition (Konsol ve Bilgisayar)

Commandos 3 – HD Remaster (Konsol, bilgisayar ve Bulut)

Immortality (Konsol, Bilgisayar ve Bulut)

Immortals Fenyx Rising (Konsol, Bilgisayar ve Bulut)

Tinykin (Konsol ve Bilgisayar)

Xbox Game Pass çevrimiçi abonelik hizmeti ile Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC ve hatta iOS ve Android cihazları gibi Microsoft platformlarında bulut üzerinden 200 oyun oynayabilirsiniz. Elbette bu listeye eklenenler kadar çıkarılanlar da oluyor.

İşte 31 Ağustos’tan itirbaren listeden çıkarılacak yapımlar;

Elite Dangerous (Konsol ve Bulut)

Hades (Konsol, Bilgisayar ve Bulut)

Myst (Konsol, Bilgisayar ve Bulut)

NBA 2K22 (Konsol ve Bulut)

Signs of the Sojourner (Konsol, Bilgisayar ve Bulut)

Spiritfarer (Konsol, Bilgisayar ve Bulut)

Twelve Minutes (Konsol, Bilgisayar ve Bulut)

Two Point Hospital (Konsol, Bilgisayar ve Bulut)

What Remains of Edith Finch (Konsol, Bilgisayar ve Bulut)

World War Z (Konsol, Bilgisayar ve Bulut)

Kaynak: Shiftdelete