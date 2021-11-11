Barcelona, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor ancak Ronald Koeman ile yolların ayrılmasının ardından Xavi'yi takımın başına getiren Katalan ekibinin Ocak ayı için 10 Milyon Euro'dan daha az bir bütçeye sahip olacağı iddia edildi.

ESPN'de yer alan habere göre Barcelona, Ronald Koeman'a ödenecek olan tazminat ve yaşanan ekonomik gelişmeler ile transfer döneminde 10 milyon Euro'dan daha az bir bütçeye sahip olacak.

Barcelona CEO'su Ferran Reverter, bu yılın başlarında, 97 Milyon Euro'luk harcama limitine dayanarak kulübün ara transfer dönemi için 20 Milyon Euro bütçeye sahip olacağını söylemişti. Ancak yaşanan gelişmeler sonrası Katalan ekibinin bütçesinin 10 Milyon Euro'dan daha az olacağı iddia edildi.

Ekonomik kısıtlamalardan kiralık formülü ile sıyrılmaya çalışacak olan Barcelona'da, Xavi'nin ise ara transfer döneminde önceliği hücum hattına takviye yapmak.











