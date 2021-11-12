Barcelona'da Ronald Koeman'ın ardından takımın başına geçen Xavi, ilk transfer hamlesini gerçekleştirdi. Xavi ile birlikte Barcelona'da futbol oynamış olan 38 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Dani Alves, Katalan ekibine geri döndü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Dani Alves ile sezonun geri kalanı için prensip anlaşmasına varıldı. Brezilyalı futbolcu gelecek haftadan itibaren antrenmanlara katılacak ancak Ocak ayına kadar forma giyemeyecek.

2008 yılında Sevilla'dan Barcelona'ya transfer olan Dani Alves, 8 sezon boyunca Katalan ekibiyle 391 resmi maça çıktı ve 23 gol atma başarısı gösterdi. Alves, 2016 senesinde takımdan ayrılmıştı.

Barcelona'nın paylaşımı şu şekilde:





Dani Alves ise görüşlerini sosyal medya hesabından paylaştı. Tecrübeli futbolcu paylaşımında şu açıklamaları yaptı:

"Buna ulaşmak için neredeyse 5 yıldır deliler gibi mücadele ediyorum. Bu kadar uzun süreceğini bilmiyordum, bu kadar zor olacağını bilmiyordum ama kalbimde ve ruhumda bu günün geleceğini biliyordum."

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